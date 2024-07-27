«Факел» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Воронеже

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Акрон» во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: первый гол — «Факел» за 1.85.

«В Воронеже «Факел» на своём новеньком стадионе с новым искусственным газоном будет принимать «Акрон». У «Акрона» изменения после матча с «Локомотивом»: присоединились два новичка, нападающий из Кабо-Верде и узбекский полузащитник. «Акрон» смело, агрессивно, интересно показал себя в атаке в Москве, но в обороне, конечно, у него очень серьёзные были проблемы. Я думаю, что Тедеев постарается что-то подкорректировать и подстроить именно под матч с «Факелом», понимая, что соперник — команда агрессивная, мощная, силовая, да и играющая дома при сумасшедшей поддержке своих болельщиков.

Для «Факела» искусственный газон тоже в новинку, поэтому того преимущества, которое было на «Стадионе профсоюзов» с не самым хорошим газоном, сейчас у воронежцев не будет. Наверняка состоялся профилактический разговор после безвольного первого тайма в матче с «Динамо». Черевченко, думаю, нашёл правильные слова, чтобы футболистов хорошо подготовить и настроить на эту встречу.

Такие матчи принято называть играми за шесть очков. Это команды, которые будут бороться за выживание в нынешнем сезоне. «Факел» прекрасно понимает важность этой встречи на старте сезона. Я думаю, что «Факел» должен начать агрессивно, нагло, по-хозяйски, где-то в силовой манере постоянно мяч забрасывая в штрафную, выжидая ошибку соперника, где-то — хитря и пытаясь обхитрить «Акрон». «Факел» постарается соперника подавить.

Мой прогноз — «первый гол забьёт «Факел» за неплохой коэффициент 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».