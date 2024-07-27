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«Факел» — «Акрон»: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата России

«Факел» — «Акрон»: прогноз Егора Титова на встречу чемпионата России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» – «Акрон» во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Факел» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.92.

«Матч интересный. Главным образом по той причине, что «Факел» перешёл на новый стадион и искусственный газон. Уверен, что воронежцам в таком составе будет гораздо сложнее, чем на «Профсоюзов». Состав не стал мастеровитее, а поле помогать не будет.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но всё-таки это первый матч в новой обстановке. Поддержка будет невероятной, это мы видели даже в Москве, куда приехали болельщики «Факела». А «Акрон» пока играет не в тот футбол, который может приносить очки в РПЛ. Тольяттинцы действуют смело, даже авантюрно, но состав не так уж хорош.

Я уверен, что «Факел» дома не уступит. И голы наверняка будут. Всё-таки искусственный газон: он удобный, ровный, на нём легче созидать.

«Факел» не проиграет и тотал больше 1.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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