«Факел» — «Акрон»: ставка Александра Мостового на матч 2-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Акрон».

Ставка: ничья за 3.25.

«Факел» примет на своём поле «Акрон» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Явного фаворита тут не вижу, пусть и первые матчи в сезоне они провели по-разному.

Точнее, результат на старте РПЛ у них был один — поражение. Но вот потеряли очки они разными способами. «Акрон» бился в 1-м туре с «Локомотивом». Это была его первая игра в Премьер-Лиге, и тольяттинцы в грязь лицом не ударили, показали активный атакующий футбол. Конечно, железнодорожники всё равно оказались сильнее, но два мяча подопечные Тедеева смогли забить. Они много владели мячом и пытались сдерживать более статусного соперника — 2:3 в итоге.

А вот «Факел» провёл более слабую игру неделю назад. В соперниках у него тоже был топовый клуб — «Динамо». Но от него воронежцы пропустили три мяча уже к середине первого тайма. Очень тяжело подопечные Черевченко вкатывались в этот матч, да и в этот сезон. На 40-й минуте «Динамо» осталось на поле вдесятером, но «огнеопасные» с этим толком ничего сделать не смогли. В итоге клуб проиграл 1:3. У него были свои моменты, но мяч порой просто не летел в ворота. Не лучший старт для «Факела».

На трансферном рынке летом они пока проявляют себя по-разному. Само собой, больших трансферов никто не совершает — у них нет столько денег, сколько у команд из топ-5 турнира. Но «Акрон» всё равно сделал много приобретений во все линии — всё-таки он ещё в прошлом сезоне представлял Первую лигу, сейчас нужно было усилиться. «Факел» же много сделок не совершал.

Да, в 1-м туре «Акрон» показал себя намного лучше. Но на его победу я сейчас бы не ставил. Чемпионат только стартовал, и делать выводы о форме команд не стоит, особенно в играх с сильными соперниками. «Факел» провёл только одну неудачную игру, сейчас у него будет более равный противник. Плюс «огнеопасные» играют дома, а это всегда им помогает», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».