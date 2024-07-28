«Оренбург» — «Ахмат»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата России

28 июля в Оренбурге на арене «Газовик» состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Ахмат». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.22. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2220 рублей.

Успех грозненцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Аналитики считают, что матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.

Если забьют футболисты «Оренбурга», сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении «Ахмата» доступен с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.