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«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ

«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.

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Оба клуба прогрессируют под руководством очень грамотных специалистов, обладающих выдержкой и сильными индивидуальными качествами. Сезон только начался, а оренбуржцы и грозненцы уже радуют своих поклонников качественной атакующей игрой и хорошими результатами в матчах с сильными соперниками.

История очных встреч и игра команд предвосхищает изобилие голов. Предлагаем проверить ставку на верх по голам. 8 из 10 последних официальных очных встреч закончились именно так.

В «Ахмате» заявили о задаче закончить сезон РПЛ в топ-5, а ведь ещё в прошлом сезоне команда боролась за выживание. Оренбуржцы тоже были в опасной зоне, но теперь они не похожи на клуб, который будет внизу турнирной таблицы. Давид Деограсия и Магомед Адиев приносят успех.

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