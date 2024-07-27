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«Динамо» — «Локомотив»: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу РПЛ!

«Динамо» — «Локомотив»: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу РПЛ!
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27 июля в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

«Динамо» начало сезон с домашней победы над «Факелом» со счётом 3:1. Подопечные Марцела Лички ударно провели первый тайм, забив три мяча до 30-й минуты. Довести дело до крупного счёта помешало раннее удаление — на 40-й минуте команду подвёл Даниил Фомин. После перерыва играть в меньшинстве было нервно.

Однако перед «Локомотивом» у «Динамо» даже так есть запас. Железнодорожники разошлись с Антоном Миранчуком и Максимом Глушенковым разными путями, а с трансфером Маркиньоса из «Ференцвароша» затормозили. По слухам, не смогли договориться об оплате, а больше денег предложил «Спартак». Кому играть в атаке теперь — непонятно.

Михаилу Галактионову удалось одержать победу над «Акроном» в 1-м туре. Дома, со счётом 3:2. Очень хорошо себя проявила молодёжь. Сергей Пиняев, к которому мы уже привыкли, открыл счёт, а 19-летний Алексей Батраков вывел команду вперёд во второй раз по ходу встречи.

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