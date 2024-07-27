Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит»

27 июля в Казани состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Оба клуба начали новый сезон Российской Премьер-Лиги с результативной победы. Казанский «Рубин» в 1-м туре гостил у «Нижнего Новгорода» и выиграл со счётом 4:2. Казанцы ответили на быстрый гол своим быстрым голом, а затем ударно провели вторую половину первого тайма. Хотя по итогу даже меньше владели мячом.

«Зенит» пока выглядит хорошо. Выписал 4:2 «Краснодару» в матче за Суперкубок России. Оформил разгромную сухую победу на выезде над самарскими «Крыльями Советов» в 1-м туре РПЛ — 4:0. Теперь пожалует к «Рубину» в Казань, который, впрочем, в последние годы слишком часто причиняет неудобства.

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