Сербия — США, баскетбол на ОИ-2024. Прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч баскетбольного мужского турнира ОИ-2024 Сербия — США.

Ставка: США выиграет три четверти подряд за 2.40.

История сборной Сербии богата на достижения. Она выиграла 14 золотых медалей на различных крупных международных турнирах, а также пять раз взяла серебро Олимпийских игр. Нынешнее поколение национальной команды весьма талантливо.

Четыре сербских баскетболиста выступают в НБА и являются там не просто игроками средней руки. Среди них выделяется приведший «Денвер Наггетс» к чемпионству Никола Йокич. По итогам 2024 года он был признан самым ценным игроком НБА. В среднем он набирал за игру 26,4 очка, совершал 12,4 подбора и отдавал девять результативных передач.

Йокич обладает универсальностью и удивительным видением игры. Его пасы и обманные движения всегда непредсказуемы для соперников. Трёхкратный MVP НБА с выдающейся точностью выбирает наиболее благоприятный момент для паса или броска. Сдерживать его просто невозможно.

Основное внимание приковано не к молодым звёздам сборной США, которые обладают не менее выдающимися качествами, чем Никола Йокич. Главный фокус на живой легенде — Леброне Джеймсе.

К предстоящему матчу американцы подходят в качестве явных фаворитов. Они выиграли четыре из пяти последних очных встреч и в трёх из них забрали три четверти подряд. Заключить пари на то, что «звёздно-полосатым» удастся это сделать в грядущей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40.