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Сербия — США: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024 по баскетболу

Сербия — США: прогноз и коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024 по баскетболу
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28 июля во Франции состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпийских игр по баскетболу 2024 года среди мужчин Сербия — США. Начало игры запланировано 18:15 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «звёздно-полосатых»: поставить на победу американцев по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.12. Успех сербов оценён экспертами в 7.00. Заключить пари на ничью после 40 минут игры предлагают с коэффициентом 19.0.

Аналитики уверены, что матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 Сербия — США будет результативным: тотал больше 177.5 очка идёт за 1.55, а тотал меньше 177.5 очка — за 2.30.

Ставки на победу сборной США с форой (-12.5 очка) принимаются за 1.87. Победа сборной Сербии с форой (+12.5 очка) идёт за 1.97.

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