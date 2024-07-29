«Ротор» — «Арсенал»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

«Ротор» здорово начал сезон. Он показал, что обладает необходимыми качествами для того, чтобы отбирать очки у лидеров. Подопечные Бояринцева способны зацепиться за ничью в грядущем матче. На большее не рассчитываем. «Арсенал» ещё с прошлого сезона сохраняет отличный ход. Пусть он немного забивает, зато регулярно выигрывает и уверенно приближается к цели — выйти в РПЛ.

В преддверии нового сезона туляки бюджетно, но весьма неплохо усилили состав и провели три товарищеские встречи с клубами РПЛ. Все три матча «оружейники» проиграли, но это послужило им весьма добротной подготовкой. По принципу — хочешь стать сильным, играй с лучшими.

Новый сезон «Арсенал» начал отлично. Он победил «Черноморца» (1:0) и «КАМАЗ» (1:0). Конечно, соперники достаточно удобные, не претендующие на выход в РПЛ, но чем от них отличается «Ротор»? По существу, только более хорошими результатами на начальном этапе сезона. Позднее всё должно выравняться.

Заключить пари на то, что «Арсенал» как минимум не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. С результативностью что у волгоградцев, что у туляков дела обстоят далеко не лучшим образом. У обеих команд весьма крепкая оборона, но недостаточно хорошо обстоят дела с созданием и реализацией моментов.