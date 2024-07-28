«Химки» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Спартак» во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Спартака» за 1.85.

«Химки» против московского «Спартака» во 2-м туре РПЛ на «Арене Химки». Любопытное противостояние со всех точек зрения. После провала в матче с «Оренбургом», конечно, Станковичу надо что-то корректировать, надо что-то менять. Уже точно не будет Соболева, который в эмоционально подавленном настроении переведён на индивидуальную работу. У «Спартака» подкрепление в лице Барко, «десяточка» «Спартаку» нужна была, и его подписали после долгих и сложных переговоров с аргентинской стороной, насколько я понимаю. Ну вот Барко, может быть, в заявку на матч с «Химками» попадёт, кто знает. Может быть, во втором тайме выйдет и будет дебютировать. Какие-то перестановки по составу, конечно же, обязательно должны быть от Деяна Станковича. Ну и любопытные индивидуальные противостояния: Резиуан Мирзов против «Спартака», Денис Глушаков против «Спартака».

«Химки» — команда очень возрастная, где-то им чуть не повезло в игре с махачкалинским «Динамо», если брать первый тайм, и повезло с незасчитанным мячом в концовке матча. Поэтому ничья нормальный результат для Артиги в начале сезона. Но здесь против «Спартака» не знаю даже, что «Химки» могут ловить. «Спартак», понятно, дезорганизован сейчас, баланса команде не хватает, но мастерство-то у игроков «Спартака» всё равно имеется, индивидуальное мастерство. Я думаю, что вот именно за счёт индивидуального мастерства «Спартак» «Химки» вполне может переиграть. Если и здесь «Спартак» не выиграет, ну не знаю тогда, какая реакция будет на работу Деяна Станковича.

Мой прогноз — победа «Спартака» в Подмосковье за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».