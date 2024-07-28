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«Химки» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ

«Химки» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на игру РПЛ
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.90.

«Химки» устроили довольно весёлый матч с «Динамо» из Махачкалы, который стал один из самых зрелищных в туре. Пожалуй, стоит говорить о справедливом результате встречи. Хотя, с другой стороны, забивай хозяева с пенальти – и мы рассуждали бы по-другому. В любом случае итог игры получился правильным. После выхода в РПЛ «Химки» собрали огромное количество игроков Премьер-Лиги, но нужно время, чтобы они сыгрались.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» провёл очень плохую игру против «Оренбурга». Думаю, это как раз тот случай, когда случается плохой матч перед хорошим и сложно завалить два матча на старте сезона. В котировках букмекеров недооценена победа «Спартака», которая явно просматривается в предстоящей игре. Класс команды выше, несмотря на эксперименты Станковича с поиском правильного сочетания стартового состава. К тому же у всех футболистов клуба должно быть ощущение вендетты после 1-го тура. Должен помочь также и фактор игры перед своими болельщиками, которых будет на стадионе больше.

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