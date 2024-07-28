«Химки» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России 28 июля

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Химки» – «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Спартак» меня разочаровал, я ожидал совсем другой игры красно-белых.

А «Химки» сыграли, как и ожидалось. Я вам скажу, они мне понравились, я ожидал от команды гораздо худшего, а «Химки» на самом деле команда довольно-таки сбалансированная, и очень хорошо выглядит атакующее трио команды. Хотя понятно, что общий средний уровень футболистов – это футболисты, которые будут бороться за выживание, но, повторюсь, по игре «Химки» понравились, есть у них некий баланс между атакой и обороной.

Что касается «Спартака», то нужна робота над ошибками, и самая большая проблема – это огромное количество свободных зон при потере. То есть «Спартак» атакует позиционно, я думаю, что любая команда против «Спартака» будет садиться в оборону. Думаю, что «Спартак» выводы сделает, но полностью игру, конечно же, не перестроит, и этот матч будет голевой. Никуда не делась проблема «Спартака», которая была в гостевых матчах: мы помним в прошлом сезоне в первом круге на выезде, кроме первой игры против «Рубина», были сплошные поражения.

В общем, в исход я здесь лезть не буду, но думаю, что игра будет голевая. Поэтому первый мой прогноз – обе команды забьют», — приводит слова Мора «РБ Спорт».