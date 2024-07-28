«Химки» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на игру 2-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.88.

«Химки» встретятся со «Спартаком» во 2-м туре российского чемпионата 28 июля. Думаю, команда Станковича должна сейчас выигрывать, пусть и легко ей вряд ли будет.

Пока что «Спартак» оставил от своей игры не лучшие впечатления. Само собой, Деян Станкович только что возглавил команду. Он ещё узнаёт и привыкает к РПЛ. В матче с «Оренбургом» были совершены некоторые тактические ошибки, которых, казалось, при должной подготовке можно бы было избежать. Хотя и индивидуальные ошибки были, после которых «Оренбург» и забивал. Также очень слабо выступает Соболев, вокруг которого сейчас много шума.

В прошлом сезоне «Спартак» выступал довольно нестабильно, много проблем у него было. Итоговая позиция красно-белых в таблице тоже была не особо высокая. Так что руководство решило сменить главного тренера. Формирование основного состава сейчас тоже ещё идёт. Посмотрим, как будет в будущем. Но пока тяжело, конечно, команде.

А вот «Химки» встречались с «Динамо» Махачкала. Обе команды в прошлом сезоне ещё играли в Первой лиге. Казалось, что у подмосковного коллектива больше опыта игры в РПЛ, состав больше изменён, много опытных игроков пришло. Но встреча получилась примерно равной, если не вспоминать два нереализованных пенальти у подопечных Франка Артиги. Причём били 11-метровые разные игроки, но оба раза попадали в перекладину и штангу.

Моментов у соперников было много. Счёт мог бы быть и более крупным. Но в итоге только по разу забили команды – 1:1. «Химки» пропустили и вовсе после ошибки в обороне, плюс вратарь не отреагировал на удар головой. Зато первый мяч за команду забил Заболотный, тоже не самый очевидный был гол после стандарта. В целом обе команды много создавали и обменивались опасными моментами.

Да, сейчас на выезде «Спартаку» легко явно не будет. Особенно учитывая, что команда пока не набрала оптимальную форму, Станкович ещё не имеет 100% контакта со своими игроками. Но всё равно верю тут в успех красно-белых. Точно не с отрывом в счёте, но победу одержит «Спартак», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».