«Химки» — «Спартак»: ставка Виктора Гусева на игру РПЛ 28 июля

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Химки» – «Спартак».

Ставка: ничья за 3.83.

«Химки» во 2-м туре РПЛ примут «Спартак». У«Спартака», как всегда, что-то не слишком понятное творится внутри коллектива. Новый тренер Станкович. Не самая понятная ситуация с Соболевым. Уходит ли он из команды и когда? В 1-м туре красно-белые проиграли «Оренбургу». Явно они рассчитывали не на такой старт.

«Химки» провели сезон в Первой лиге, заняли там первое место и вернулись в РПЛ. Снова химчане, как и в 1-м туре, играют дома. В стартовом туре «Химки» не реализовали два пенальти и разошлись миром с махачкалинским «Динамо».

В последних 10 встречах у «Спартака» восемь побед над «Химками». Часто забивали обе команды. Вполне вероятно, что нас ждут голы. В позапрошлом сезоне «Спартак» победил дома со счётом 5:0, а на выезде сумел сыграть только вничью.

У химчан забивающая команда. Могли забить Махачкале больше. Много забивали в межсезонье. У них есть много опытных футболистов, для которых «Спартак» не является страшным соперником. Поэтому против такого «Спартака» химчане наверняка получат свои шансы. О победе хозяев речи не идёт, но взять очки против фаворита им явно по силам», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».