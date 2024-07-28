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«Химки» — «Спартак»: ставка Виктора Гусева на игру РПЛ 28 июля

«Химки» — «Спартак»: ставка Виктора Гусева на игру РПЛ 28 июля
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Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Химки» – «Спартак».

Ставка: ничья за 3.83.

«Химки» во 2-м туре РПЛ примут «Спартак». У«Спартака», как всегда, что-то не слишком понятное творится внутри коллектива. Новый тренер Станкович. Не самая понятная ситуация с Соболевым. Уходит ли он из команды и когда? В 1-м туре красно-белые проиграли «Оренбургу». Явно они рассчитывали не на такой старт.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Химки» провели сезон в Первой лиге, заняли там первое место и вернулись в РПЛ. Снова химчане, как и в 1-м туре, играют дома. В стартовом туре «Химки» не реализовали два пенальти и разошлись миром с махачкалинским «Динамо».

В последних 10 встречах у «Спартака» восемь побед над «Химками». Часто забивали обе команды. Вполне вероятно, что нас ждут голы. В позапрошлом сезоне «Спартак» победил дома со счётом 5:0, а на выезде сумел сыграть только вничью.

У химчан забивающая команда. Могли забить Махачкале больше. Много забивали в межсезонье. У них есть много опытных футболистов, для которых «Спартак» не является страшным соперником. Поэтому против такого «Спартака» химчане наверняка получат свои шансы. О победе хозяев речи не идёт, но взять очки против фаворита им явно по силам», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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