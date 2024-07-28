«Химки» — «Спартак»: прогноз Семёна Зигаева на встречу чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Химки» свою первую игру после возвращения в РПЛ свели к ничьей, хотя моментов для того, чтобы добыть три очка было много. Так, в первом тайме команда дважды получала право на 11-метровый, в первый раз к «точке» подошёл Александр Руденко, его удар пришёлся в перекладину. Через 16 минут аналогичная ситуация, у мяча Хетаг Хосонов: удар — штанга. А их соперник — «Динамо» Махачкала — свой момент реализовать смог. Отыграться получилось уже во втором тайме, Антон Заболотный первым подоспел на добивание и переправил мяч в ворота. «Химки» продолжали давить, но чуть было не потеряли всё, в концовке игры махачкалинцы забили, но сделали это с нарушением правил, судья взятие ворот отменил.

«Спартак» провалился в Оренбурге. И да, моментов и у тех и у других было предостаточно, только вот с реализацией у красно-белых была явная проблема. Кроме того, с не самой сильной стороны в этом матче показала себя защита. «Оренбург» регулярно убегал в контратаки и создавал проблемы у чужих ворот. В первом тайме удалось обойтись без пропущенных мячей, во втором же всё пошло явно не по плану москвичей. Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк сделали счёт 2:0. Отыграться так и не удалось, после 1-го тура у «Спартака» 0 очков.

Обе команды не досчитались очков в прошлой игре, фаворитом остаётся «Спартак», но есть ощущение, что с такими проблемами в защите отличиться смогут и те и другие. Ставка: обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».