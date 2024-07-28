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«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура чемпионата России

«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура чемпионата России
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Ахмат» во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.62.

«Оренбург», оставивший очень приятное впечатление по игре со «Спартаком», абсолютно заслуженно победила команда Деограсии. «Оренбург» сыграет второй матч подряд дома у себя на искусственном поле стадиона «Газовик», на сей раз с грозненским «Ахматом».

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» не выиграл в домашнем матче с «Краснодаром», но, можно сказать, и не проиграл, потому что проигрывал в счёте, нужно было отыгрываться. И «Ахмат» это сделал. У «Ахмата» хороший подбор игроков, очень сбалансированный, Адиев свои идеи внедряет. Эти идеи очень легко находят понимание у футболистов, и «Ахмат», действительно, неплохо смотрелся в игре с «Краснодаром» большую часть матча. Не всегда приятные результаты в матчах с «Оренбургом» на искусственном поле у грозненцев, но «Ахмат» знает, как забивать. Очень быстрая, легковесная атака сейчас с Агаларовым, очень хорош Садулаев. Даже несмотря на перенесённую травму крестов, мне кажется, он на искусственном поле в Оренбурге сыграет.

Я жду обоюдоострый, лихой футбол. Конечно, такого количества пространства, как «Спартак» предоставил «Оренбургу», «Ахмат» не даст, но атака интересная у тех и у других. Если смотреть историю противостояния команд, очень часто «Оренбург», играя с «Ахматом», обменивался забитыми мячами, поэтому и здесь я не буду ничего выдумывать, просто оттолкнусь от цифр и спрогнозирую вариант «обе забьют». «Оренбург» заслужил пропустить от «Спартака», моментов у красно-белых было предостаточно, но поймал кураж Сысуев. Но что невыгодно отличает этого вратаря, он всё-таки нестабилен. Думаю, что от «Ахмата» пропустят. Ну и «Оренбург» тоже свой гол обязательно на своём поле должен забить», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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