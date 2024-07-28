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«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата России

«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Алексея Гасилина на игру чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат».

Ставка: гол «Оренбурга» в первом тайме за 1.87.

«Во 2-м туре встречаются два номинальных лидера турнирной таблицы, поскольку обе команды в первой игре забили по четыре мяча и одержали победы.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Две команды, которые очень понравились мне в 1-м туре. «Оренбург» одолел «Спартак» со счётом 2:0, а «Ахмат» сыграл очень хорошую игру с «Краснодаром» (1:1). Начну с хозяев, фактор домашний арены для них очень важен, и они всегда очень классно играют дома. Со «Спартаком» создали много моментов, классно убегали в контратаки — это их сильное оружие. Морин и Гюрлюк очень быстрые и с лёгкостью вскрывают фланг, на острие — Мансилья, со «Спартаком» у него было много моментов, но реализация хромает пока. В центре классно вписался Михайлов, да и «на ноль» свой матч провёл Сысуев, вытащив удар Бангонда, а если бы «Спартак» повёл, неизвестно, как бы сложился матч. «Оренбург» грамотная команда, остроатакующая, которая будет действовать дома. Гол от них точно я жду.

У «Ахмата» будет переход на искусственное поле, и футболистам надо будет адаптироваться, привыкнуть к отскоку и так далее. Не думаю, что это прям ключевой фактор, но всё же. В матче с «Краснодаром» в первом тайме у их ворот были моменты, да и пропустили они в первом тайме. Очень хочу взять ставку — гол «Оренбурга» в первом тайме», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

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