«Оренбург» — «Ахмат»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.70.

«Оренбург» и «Ахмат» сойдутся в рамках 2-о тура Российской Премьер-Лиги. Не вижу тут очевидного фаворита, на первый взгляд. Хотя, конечно, оренбуржцы чуть увереннее провели первый матч в сезоне.

В 1-м туре «Оренбург» добыл важнейшую победу – с ходу обыграл «Спартак». Да, красно-белые испытывают определённые проблемы на старте сезона, ещё привыкает коллектив играть под руководством Станковича. Но стоит и похвалить оренбуржцев. Клуб уверенно чувствовал себя в атаке, активно играл, использовал верховые передачи. Линия атаки отлично сыграла, также качество показали Прохин и Флорентин.

«Ахмат» играл в 1-м туре с «Краснодаром». Да, на первый взгляд, в их паре было всё очевидно – «быки» должны были доминировать. Но грозненцы сыграли достойно. Имели много шансов, сдерживали команду Мусаева. Возможно, даже и на победу подопечные Магомеда Адиева наиграли на самом деле. Краснодарцам где-то повезло сыграть вничью – 1:1. Неплохой матч выдал правый фланг команды – Богосавац, Садулаев, помогал им Швец.

Прошёл только 1-й тур РПЛ. Делать какие-то определённые выводы ещё рано. Обе команды играли с топовыми соперниками, которые находятся в процессе небольшой перестройки всё ещё. Если же смотреть на их очные матчи, то там определённого фаворита нет – они чередовали разные результаты.

Так что тут я выберу ставку на ничью. Думаю, игра будет равной, возможно, по голу они друг другу и забьют. Но итог – мировая», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».