«Оренбург» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» – «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.75.

«Оренбург» в 1-м туре выдал отличную игру. Сложно было предположить, что команда Давида Деограсии сможет обыграть «Спартак», однако уже в первом тайме оренбуржцы завладели инициативой, забить они могли уже на первых минутах, тогда немного не хватило точности. В первом тайме моменты возникали и у тех и у других, но реализовать свои шансы не получалось. Всё поменялось во втором тайме, сначала Матиас Перес откликнулся на прострел с фланга, а уже за этим Эмирджан Гюрлюк воспользовался грубой ошибкой Александра Максименко. В конце «Спартак» попытался изменить ситуацию, но сделать этого так и не смог. 2:0 — «Оренбург» побеждает в дебютной встрече.

«Ахмат» в игре с «Краснодаром» вынужден был отыгрываться, на 30-й минуте отличился Никита Кривцов, реализовавший момент после отличной передачи Фёдора Смолова. Ещё до перерыва грозненцы смогли счёт сравнять, Владислав Камилов здорово разобрался и сделал счёт на табло. До конца встречи так никому и не удалось ещё раз выйти вперёд, в итоге — ничья. По статистике игра также получилась практически идентичная. По ударам 12:12, в створ 3:2 в пользу «Краснодара».

«Ахмат» вполне может оказать серьёзное сопротивление оренбуржцам. Команда Деограсии после яркой игры со «Спартаком» может не найти в себе моральных сил играть с тем же рвением. Ставка: ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».