БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч 2-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» Махачкала во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.16.

«Заключительная игра 2-го тура Мир РПЛ пройдет на юге. «Краснодар» сыграет против дебютанта — махачкалинского «Динамо». Команды играли недавно товарищеский матч на малом стадионе в Краснодаре на «Айфон Арене», как его в народе называют. И «Краснодар» одержал победу с феноменальным голом Фёдора Смолова. Не каждый день можно на тренировке такое увидеть, а уж в товарищеской игре тем более, когда вот таким трюком, как Смолов исполнил, забивается мяч.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» просто более мастеровитый, более классный по подбору игроков. Да, пока ещё не приехал Кордоба, приехал Оласа и уже начал тренироваться. Не исключено, что в этом матче на поле появится. Ну и плюс «Краснодар» играет дома сейчас. «Краснодар» принято больше критиковать за игру в три центральных защитника. Я думаю, этого мы не увидим против махачкалинцев. Где-то «Динамо» повезло в игре с «Химками», вряд ли повезёт в игре с «Краснодаром». «Краснодару» дома, если он претендент на что-то серьёзное, таких соперников, как махачкалинское «Динамо», надо обыгрывать.

Мой прогноз — «Краснодар» выиграет минимум с разницей в 2 мяча. Другими словами, «Краснодар» с форой (-1.5) за коэффициент 2.16», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Мусаев загоняет дебютанта РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в Краснодаре будет терпеть
Мусаев загоняет дебютанта РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в Краснодаре будет терпеть
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android