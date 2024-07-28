«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: ставка Романа Павлюченко на встречу РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.16.

«Если бы новичок Премьер-Лиги играл дома, то это была бы другая команда, я думаю. А так, тут краснодарцы — явные фавориты.

В 1-м туре «Краснодар» встречался с «Ахматом», и казалось, что он должен набирать три очка. Да, матч за Суперкубок не удался у коллектива, но там в соперниках был сильнейший клуб России, «Зенит». Грозненцы же такой же опасности явно не могли доставить. Однако и с «Ахматом» подопечным Мусаева было тяжело. Не получалось у них в атаке, где-то не хватало сыгранности, где-то просто не везло. «Ахмат» тоже, конечно, сильный матч провёл и не давал «быкам» много свободы. Итог – заслуженные 1:1.

Ну а махачкалинцы играли с другим новичком Премьер-Лиги, с «Химками». Точнее, тяжело подмосковный клуб назвать новичком. Он имеет опыт участия в высшем дивизионе России, пусть в прошлом сезоне представлял Первую лигу. А вот для «Динамо» это был дебют, и оно его не провалило. Возможно, ничья 1:1 не совсем правдиво отражает ход их встречи, ведь «Химки» в первом тайме умудрились дважды не забить пенальти. С другой стороны, махачкалинцы выступили сыгранно, свои моменты имели и создавали, были опасны на определённых участках. Так что не сказал бы, что они явно заслужили поражение.

Но сейчас соперник у «Динамо» явно сильнее. Уровень «Краснодара» выше, у него очень сильные игроки в составе, они способны принести команде победу. Коллективу из Махачкалы вряд ли тут стоит рассчитывать на что-то. После двух неудач жду активного атакующего футбола от подопечных Мусаева», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».