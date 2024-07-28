«Краснодар» — «Динамо» Мх: прогноз Павла Погребняка на игру чемпионата России 28 июля

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» – «Динамо» Мх.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.99.

«Вторая подряд выездная игра для «Динамо», календарь не из лёгких. В первом круге им довелось встретиться с победителем РПЛ «Химками», где они вполне могли взять три очка. Хорошая, крепкая команда, но качественных исполнителей не хватает. С «Краснодаром» им играть не впервой – в межсезонье «Динамо» проиграло «быкам» 0:2.

«Краснодар» пока ещё не побеждал в новом сезоне – проигрыш «Зениту», ничья с «Ахматом». Теперь у них подходящий соперник, чтобы одержать победу и порадовать болельщиков.

Обе команды умеют забивать, я думаю, что это противостояние будет зрелищным и ярким. Моя ставка – тотал больше 2.5», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».