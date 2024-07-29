Франция — Сербия: прогноз на матч Олимпийских игр по волейболу

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч женских волейбольных команд на ОИ-2024 Франция — Сербия.

Ставка: тотал больше 129.5 очка за 1.98.

Француженки превращаются в крепкого и неуступчивого середняка. Пока что во встречах с сильными соперниками они стабильно проигрывают, но уже начинают показывать зубы. В четвертьфинале чемпионата Европы — 2021 они навязали борьбу как раз сербкам (1:3), сенсационно забрав первый сет.

В Сербии женский волейбол развит значительно лучше, чем во Франции. Сербки являются двукратными чемпионами мира и трёхкратными чемпионами Европы. Также они взяли серебро на ОИ-2016 и в 2015 году заняли второе место на Кубке мира. Все эти достижения датируются ХХI веком.

Женская сборная Сербии по волейболу четыре раза подряд выходит в финал чемпионатов Европы, но на последнем она уступила в решающем драматичном матче Турции. Во многом поражение связано с не лучшим выступлением лидера национальной команды — Тияны Бошкович.

Нападающая набрала немало очков, но лучшей игры не показала. Хочется верить, что она исправится на ОИ-2024. За всю историю существования сербки ни разу не выигрывали Олимпиаду. К новому розыгрышу турнира они подходят в качестве одного из главных претендентов на золотые медали.

Бошкович очень талантлива и результативна. К 27 годам она успела впитать огромное количество опыта выступлений на международной арене. Тияна является двукратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира, а также серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТБ 129.5 очка за коэффициент 1.98. Француженки — неудобный соперник для сербок. История очных встреч насчитывает четыре матча. Три из них сербки выиграли, но при этом три игры затянулись на четыре партии. Вполне вероятно, достойное сопротивление «трёхцветные» окажут и на этот раз.