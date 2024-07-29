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США — Япония, баскетбол: коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024

США — Япония, баскетбол: коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024
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29 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпийских игр по баскетболу 2024 года среди женских команд США — Япония. Начало игры намечено на 22:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «звёздно-полосатых»: поставить на победу американок можно с коэффициентом 1.04, что составляет около 93% вероятности. Успех японок оценён экспертами в 12.5 (7%).

Аналитики считают, что матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 США — Япония будет результативным: тотал больше 160.5 очка идёт за 1.79, а тотал меньше 160.5 очка — за 1.94.

Заключить пари на то, что американки одержат победу с форой (-19.5 очка), можно с коэффициентом 1.90. Если сборная Японии победит с форой (+19.5 очка), зайдёт коэффициент 1.87.

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