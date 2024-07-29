США — Япония: прогноз на матч ОИ-2024 по баскетболу

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч баскетбольного турнира ОИ-2024 среди женщин США — Япония.

Ставка: индивидуальный тотал США меньше 90.5 очка за 1.85.

Женская национальная команда США доминирует на международной арене даже похлеще мужской. Она выиграла девять розыгрышей Олимпийских игр, 11 чемпионатов мира и ещё четыре чемпионата Америки. Показатели восхищают и ужасают одновременно.

Американки проиграли всего лишь 7 из 147 последних матчей во всех турнирах. В каждом поколении у них сформировывается костяк, сыгранность и мастерство которого другим национальным командам невозможно превзойти.

Сборная США — явный фаворит. В её победе не возникает никаких сомнений, но высокой результативности не ждём. Во-первых, сборная Японии довольно крепка. Во-вторых, американкам торопиться совсем некуда. Турнир только стартует, спешить выходить на пик формы смысла нет.

Не исключено, что японкам удастся навязать борьбу американкам и порадовать результативностью, но совершить сенсацию вряд ли получится. Сборные на принципиально разном уровне. Впрочем, результативной победы сборной США, наверное, ждать не стоит. Предлагаем заключить пари на ИТ1М 90.5 очка за коэффициент 1.85.

Только в 3 из 14 последних матчей в различных турнирах американки набрали больше 90 очков. И во всех трёх случаях — во встречах с явными аутсайдерами. Именно поэтому печалит отсутствие Кейтлин Кларк в заявке национальной команды. С ней результативность точно была бы лучше.