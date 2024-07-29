Сиюй Ван — Диана Шнайдер: прогноз на матч ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч второго круга ОИ-2024 Сиюй Ван — Диана Шнайдер.

Ставка: победа Шнайдер и тотал больше 18.5 гейма за 2.20.

Сиюй Ван неплохая теннисистка, но единственной её победой стал домашний турнир в Гуанчжоу в 2023 году. Ей 23 года, и, возможно, спортсменка сможет в дальнейшем преуспеть. В текущем сезоне она завершила участие в Открытом чемпионате Австралии и Уимблдон ещё на первом круге, а покинула «Ролан Гаррос» после поражения в игре второго круга. Хотя нельзя оставлять без внимание победу Ван во встрече первого круга Олимпиады. Она довольно уверенно выиграла у Линды Носковой — 6:3, 6:3.

Но Диана Шнайдер проводит отличный сезон. 20 летняя теннисистка подаёт большие надежды на будущее. В этом году она выиграла три турнира — в Будапеште, Бад-Хомбурге и Хуахине. WTA-250 в Венгрии проходил как раз перед самым стартом Олимпийских игр. Наверняка победа помогла россиянке как следует подготовиться к более серьёзным испытаниям.

Шнайдер в матче первого круга ОИ-2024 победила Элизабетту Коччаретто (6:2, 7:5). Примечательно, что с Сиюй Ван она уже встречалась в минувшем сезоне. Было это как раз на турнире в Гуанчжоу, который китаянка и выиграла. Диана уступила сопернице — 4:6, 5:7. Как видим, не без борьбы. Мы считаем, что Диана в очень хорошей форме и должна побеждать Сиюй, но легко точно не будет. Ставки на успех Шнайдер и тотал больше 18.5 гейма принимают за 2.20.