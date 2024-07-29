Роман Сафиуллин — Томас Мартин Этчеверри: прогноз на матч ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч второго круга ОИ-2024 Роман Сафиуллин — Томас Мартин Этчеверри.

Ставка: Сафиуллин выиграет как минимум один сет за 1.58.

Роман Сафиуллин занимает 67-е место в мировом рейтинге. На высоком уровне больших высот и достижений у него нет. Как в целом и побед в турнирах категории АТР. Лучшим достижением россиянина на ТБШ является выход в четвертьфинал Уимблдона. К слову, достиг он этого в минувшем сезоне. Теперь Роман попытает счастье и удачу на турнире в ОИ-2024. Во встрече первого круга он неожиданно для многих победил Алехандро Табило (6:4, 6:4).

Томас Мартин Этчеверри хоть и располагается выше в мировом рейтинге, чем Сафиуллин, но вряд ли превосходит россиянина в мастерстве. Когда аргентинец встречался с Романом единственный раз, то проиграл — 1:6, 4:6. В матче первого круга Олимпиады Томас победил Тьяго Уайлда (7:6, 6:2). В первом сете пришлось повозиться с бразильцем, но результат не разочаровал.

Мы считаем, что у Романа есть шанс на победу. Но если ставить на такой исход кажется рискованным делом, то взять, что он выиграет хотя бы один сет, за 1.58 вполне можно.