Новак Джокович — Рафаэль Надаль: прогноз на матч ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч второго круга ОИ-2024 Новак Джокович — Рафаэль Надаль.

Ставка: в матче будет третий сет за 2.90.

Разве можно представить что-то более крутое, чем этот матч, который состоится уже во втором круге Олимпиады в Париже. Независимо от результата, стать свидетелем такого события уже большой праздник. Надаль и Джокович как минимум по два раза выигрывали каждый из ТБШ. Они встречались в финалах всех четырёх «Больших шлемов». Это будет 60-й очный матч. Можно сказать, юбилейный. Пока счёт в пользу Новака — 30-29. У Рафаэля есть шанс сравнять его.

Тем более испанец вскоре может объявить о завершении карьеры. Это делает их предстоящий матч ещё более особенным. Надаль во встрече первого круга потратил три сета, чтобы победить Мартона Фучовича (6:1, 4:6, 6:4). Причём эта встреча состоялась вчера, а уже сегодня испанцу предстоит выходить на корт в надежде победить своего давнего соперника.

Джокович уложился в два сета. Причём ему достался настолько слабый соперник, что Новак наверняка даже не успел вспотеть. Он выиграл у Мэттью Эбдена со счётом 6:0, 6:1. Плюс у серба было время на отдых, ведь игру первого круга он провёл ещё 27 июля.

Надаль настоящий боец, у которого есть характер. Не стоит учитывать текущую форму спортсменов, потому что матчи между ними — это особенное дело. Настрой будет совсем другим. Не будем сбрасывать со счетов Рафаэля и говорить об усталости, а поставим на то, что оба теннисиста выиграют хотя бы один сет, за 2.90.