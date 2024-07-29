Эксперты назвали фаворита РПЛ после завершения 2-го тура

Вчера, 28 июля, в РПЛ завершился 2-й тур. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

По оценке аналитиков, фаворит по-прежнему «Зенит». Команда Сергея Семака во 2-м туре разгромила «Рубин» (4:0). Поставить на чемпионство петербуржцев можно с коэффициентом 1.35.

За 13.00 можно сделать ставку на «Динамо» или «Спартак». Бело-голубые также набрали максимум очков в двух турах, на выходных они победили «Локомотив» (2:1). Спартаковцы реабилитировались за поражение в 1-м туре в Оренбурге, оказавшись сильнее «Химок» (3:1).

Шансы «Краснодара» и ЦСКА оценили котировкой 15.00. Краснодарцы вновь не смогли выиграть, нулевая ничья с махачкалинским «Динамо» (0:0). Армейцы на выезде легко победили «Пари НН» (4:0).

Вероятность успеха «Локомотива» оценили в 25.00, а «Ростова» — в 35.00. Ростовчане одержали первую победу в сезоне в Самаре над «Крыльями Советов» (3:1).