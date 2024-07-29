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«Ротор» — «Арсенал»: во сколько начало матча Первой лиги, где смотреть прямой эфир

«Ротор» — «Арсенал»: во сколько начало матча Первой лиги, где смотреть прямой эфир
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29 июля в Волгограде состоится матч 3-го тура Первой лиги «Ротор» — «Арсенал». Начало игры запланировано на 20:30 мск.

В прямом эфире встречу «Ротор» — «Арсенал» можно будет посмотреть на телеканале «Матч!»

Россия — Мелбет Первая лига . 3-й тур
29 июля 2024, понедельник. 20:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Арсенал Т
Тула
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу туляков можно с коэффициентом 2.34. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2340 рублей.

Успех волгоградцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Ротор» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол в исполнении тульского «Арсенала» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.93.

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