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Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выиграть Олимпиаду в Париже

Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выиграть Олимпиаду в Париже
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В теннисном турнире Олимпиады позади первый круг. В числе прочих его барьер преодолел и Даниил Медведев, отдавший лишь три гейма австралийцу Ринки Хидзикате. Эксперты назвали шансы россиянина выиграть золотую медаль.

Поставить на победу Даниила можно с коэффициентом 25.00. Любопытно, что сам Медведев отметил, что изначально собирался сконцентрироваться на паре и миксте, но, попробовав мячи, которыми играют в Париже, понял, что они ему подходят.

Главным фаворитом считают Карлоса Алькараса, сделать ставку на испанца можно за 1.73. Вероятность успеха Новака Джоковича оценили в 3.80, а на Александра Зверева дают 7.00. Шансы победить норвежца Каспера Рууда оценили котировкой 13.00, а на Стефаноса Циципаса дают коэффициент 22.00.

Вероятность того, что Олимпиаду выиграет ещё один россиянин — Роман Сафиуллин — аналитики оценивают коэффициентом 250.00.

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