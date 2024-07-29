Франция — Сербия: во сколько начало матча женского волейбольного турнира ОИ-2024, прогнозы

29 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпийских игр по волейболу 2024 года Франция — Сербия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами сербок: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.01. Успех француженок оценён экспертами в 18.0.

Аналитики считают, что матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 Франция — Сербия будет результативным: тотал больше 127.5 очка идёт за 1.63, а тотал меньше 127.5 очка — за 2.15. Заключить пари на то, что сербки одержат победу с форой (-21.5), можно с коэффициентом 1.87.

Женская сборная Франции по волейболу долгие годы являлась одним из главных аутсайдеров. Казалось бы, как такое может быть в хорошо развитой стране Европы, которая преуспевает практически во всех видах спорта. К тому же мужская национальная команда выиграла золото ОИ-2020 в Токио. Активно предпринимаются шаги по улучшению ситуации. Француженки превращаются в крепкого и неуступчивого середняка. Пока что во встречах с сильными соперниками они стабильно проигрывают, но уже начинают показывать зубы. В четвертьфинале чемпионата Европы — 2021 они навязали борьбу как раз сербкам (1:3), сенсационно забрав первый сет.

Женская сборная Сербии по волейболу четыре раза подряд выходит в финал чемпионатов Европы, но на последнем она уступила в решающем драматичном матче Турции. Во многом поражение связано с не лучшим выступлением лидера национальной команды — Тияны Бошкович.

Нападающая набрала немало очков, но лучшей игры не показала. Хочется верить, что она исправится на ОИ-2024. За всю историю существования сербки ни разу не выигрывали Олимпиаду. К новому розыгрышу турнира они подходят в качестве одного из главных претендентов на золотые медали.