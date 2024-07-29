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США — Япония: во сколько начало матча женского баскетбольного турнира ОИ-2024, прогнозы

США — Япония: во сколько начало матча женского баскетбольного турнира ОИ-2024, прогнозы
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29 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпийских игр по баскетболу 2024 года США — Япония. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «звёздно-полосатых»: поставить на победу американок можно с коэффициентом 1.03. Успех японок оценён экспертами в 12.5.

Аналитики считают, что матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 США — Япония будет результативным: тотал больше 160.5 очка идёт за 1.77, а тотал меньше 160.5 очка — за 1.94. Заключить пари на то, что американки одержат победу с форой (-19.5), можно с коэффициентом 1.90.

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
США
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Женская национальная команда США доминирует на международной арене даже похлеще мужской. Она выиграла девять розыгрышей Олимпийских игр, 11 чемпионатов мира и ещё четыре чемпионата Америки. Показатели восхищают и ужасают одновременно.

Япония — тоже очень успешная сборная, но с немаловажной оговоркой. Она правит бал в Азии. Японки выиграли шесть золотых и семь серебряных медалей в чемпионате крупнейшей части света по территории. На ОИ и чемпионатах мира они завоевали только два серебра.

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