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Испания — Египет: ставки и коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024

Испания — Египет: ставки и коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024
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30 июля во Франции состоится матч 3-го тура группового этапа Олимпиады по футболу среди мужских команд Испания – Египет. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

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Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение «Красной фурии»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.55. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1550 рублей. Шансы египтян оценили в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Аналитики считают, что матч Испания – Египет получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98.

Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол в исполнении египтян доступен с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.93.

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