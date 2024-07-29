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Эксперты назвали главных претендентов на прямой вылет из РПЛ

Эксперты назвали главных претендентов на прямой вылет из РПЛ
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Вчера завершился 2-й тур РПЛ. После этого букмекеры традиционно обновили коэффициенты на все рынки, в том числе и на то, кто займёт 15-16-е места и покинет элитный дивизион.

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По оценкам аналитиков, больше всего шансов вылететь у «Акрона», махачкалинского «Динамо» и «Факела». На любой из этих клубов можно сделать ставку с коэффициентом 2.20. При этом тольяттинцы во 2-м туре одержали первую победу, как раз над «Факелом», а махачкалинцы после двух матчей имеют в активе два очка.

За 2.50 можно поставить на то, что напрямую вылетят из элиты «Пари НН» или «Химки». Если у химчан есть одно очко в активе, то нижегородцы проиграли оба матча, пропустив в каждом по четыре мяча.

Вероятность прямого вылета «Оренбурга» оценили в 6.00. Команда Давида Деограсии хорошо стартовала, набрав четыре очка в двух турах.

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