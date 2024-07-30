Испания — Египет: прогноз на матч ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ОИ-2024 Испания – Египет.

Ставка: победа Испании и тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.

«Красная фурия» даже на Олимпийских играх сносит всех на своём пути. Благодаря победе испанцы прочно обосновались на первом месте в группе. Им уже не грозит вылет, так как отрыв от третьей строчки составляет пять очков.

Первую встречу ОИ-2024 подопечные Дении выиграли у Узбекистана со счётом 2:1. Но по пятам идёт как раз сборная Египта, занимающая вторую строчку в таблице группы С. Она отстаёт от «Красной фурии» на два очка и имеет шансы занять лидирующую позицию.

«Фараоны» во встрече 1-го тура сыграли в нулевую ничью с Доминиканской Республикой. В минувшем матче с Узбекистаном египтяне одержали победу со счётом 1:0. Всё благодаря голу на 11-й минуте, автором которого стал Ахмед Набиль Кока. Соперник тоже забил, но его гол был отменён из-за офсайда после видеопросмотра.

Но смогут ли «фараоны» продемонстрировать такую же надёжную игру в обороне с результативной «Красной фурией»? По факту для выхода в плей-офф египтянам достаточно набрать одно очко. Не верится, что в игре с испанцами это реально сделать.

Мы уверены, что подопечные Дении смогут победить Египет, но вряд ли встреча получится результативной. Всё-таки большую часть игры «фараоны» будут отсиживаться в обороне в надежде на чудо. Предлагаем поставить на победу Испании и тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.