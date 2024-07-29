Эксперты назвали фаворита Кубка России по футболу

30 июля стартует очередной розыгрыш Кубка России по футболу. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира,.

Явным фаворитом Кубка остаётся «Зенит», на команду Сергея Семака предлагают коэффициент 3.20. Букмекеры считают «Спартак» главным конкурентом петербуржцев в Кубке России. Шансы красно-белых выиграть трофей оценили коэффициентом 7.00. Это немного выше, чем вероятность итогового успеха ЦСКА, «Динамо» или «Локомотива». На любую из этих команд можно сделать ставку за 8.00.

На «Краснодар» можно поставить за 10.00, а вероятность успеха «Ахмата», «Крыльев Советов», «Рубина» или «Ростова» оценивают котировкой 25.00.

«Зенит» — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша команда Сергея Семака победила «Балтику» (2:1).