«Локомотив» — «Ростов»: дата матча Кубка России, какие ставки и коэффициенты

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30 июля в Москве состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — «Ростов». Начало игры запланировано на 18:30 мск.

Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.15. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2150 рублей.

Успех ростовчан оценён экспертами в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Букмекеры считают, что матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол в исполнении «Ростова» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.72.

Соперниками этих команд на групповом этапе выступают «Химки» и «Оренбург».