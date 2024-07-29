«Локомотив» — «Ростов»: дата матча Кубка России, какие ставки и коэффициенты

30 июля в Москве состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — «Ростов». Начало игры запланировано на 18:30 мск.
Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.15. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2150 рублей.
Успех ростовчан оценён экспертами в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.65.
Букмекеры считают, что матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол в исполнении «Ростова» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.72.
Соперниками этих команд на групповом этапе выступают «Химки» и «Оренбург».
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