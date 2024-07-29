«Зенит» — «Факел»: дата матча Кубка России, какие ставки и коэффициенты

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30 июля в Санкт-Петербурге состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Факел». Начало игры запланировано на 21:00 мск.

Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Сергея Семака можно с коэффициентом 1.33. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1330 рублей.

Успех воронежцев оценён экспертами в 11.50. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Букмекеры считают, что матч Кубка России «Зенит» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол в исполнении «Факела» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.30.

Соперниками этих команд на групповом этапе выступают «Рубин» и «Акрон».