«Рубин» — «Акрон»: дата матча Кубка России, какие ставки и коэффициенты

30 июля в Казани состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» — «Акрон». Начало игры запланировано на 18:30 мск.
Аналитики в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Рашида Рахимова можно с коэффициентом 1.88. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1880 рублей.
Успех тольяттинцев оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.65.
Букмекеры считают, что матч Кубка России «Рубин» — «Акрон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол в исполнении «Акрона» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90.
Соперниками этих команд на групповом этапе выступают «Зенит» и «Факел».
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