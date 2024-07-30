«Локомотив» — «Ростов»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.83.

«Локомотив» изменился. Он стал гораздо интереснее смотреться в нападении после летнего перерыва. Осталось только подлатать оборону. Она не справляется со своими обязанностями. «Ростов» стабильно показывает качественную игру. Единственное — он достаточно уязвим в гостях. Думается, сыграет «верх» по голам.

На старте сезона «Локомотив» смотрится прилично, хотя и нестабильно. Железнодорожники показывают остроатакующий футбол. У них есть огромный потенциал для роста, который предстоит раскрыть Михаилу Галактионову.

Сначала красно-зелёные победили «Акрон» (3:2), а затем уступили «Динамо» (1:3). Счёт встречи с бело-голубыми не закономерен. Железнодорожники создали уйму моментов. Высоким прессингом и высоким темпом они вынуждали соперника допускать ошибки.

Летом жёлто-синие не претерпели значительных перемен. Изменения если и есть, то несущие, скорее, косметический характер. Модель игры ростовчан осталась прежней, только поприбавилось крепости в защите. В прошлом сезоне этого очень не хватало. Клуб часто терял очки на ровном месте.

Особенно трудно подопечным Карпина приходилось на выезде. В 15 встречах в чемпионате России в гостях они пропустили 27 мячей — больше только у «Пари НН». Не исключено, что выездной фактор у жёлто-синих будет прихрамывать и в новом сезоне.