БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы сборной Украины победить Аргентину на ОИ-2024

Букмекеры оценили шансы сборной Украины победить Аргентину на ОИ-2024
Комментарии

30 июля состоится матч 3-го тура группового этапа Олимпиады Украина – Аргентина. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Материалы по теме
Украина — Аргентина. Альварес отправит жёлто-синих домой
Украина — Аргентина. Альварес отправит жёлто-синих домой

Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение бело-голубым: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 59% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1650 рублей.

Шансы украинцев оценили в 5.20 (18%). Ставки на ничью принимаются за 4.20 (23%).

Аналитики считают, что матч Украина – Аргентина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05.

Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.55. Гол аргентинцев доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Материалы по теме
Испания — Египет. «Красная фурия» хочет повторить успех Евро-2024
Испания — Египет. «Красная фурия» хочет повторить успех Евро-2024
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android