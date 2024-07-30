Букмекеры оценили шансы сборной Украины победить Аргентину на ОИ-2024

30 июля состоится матч 3-го тура группового этапа Олимпиады Украина – Аргентина. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение бело-голубым: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.65, что составляет примерно 59% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1650 рублей.

Шансы украинцев оценили в 5.20 (18%). Ставки на ничью принимаются за 4.20 (23%).

Аналитики считают, что матч Украина – Аргентина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05.

Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.55. Гол аргентинцев доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.