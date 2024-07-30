Украина — Аргентина: прогноз на матч ОИ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ОИ-2024 Украина – Аргентина.

Ставка: победа Аргентины и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.

В группе В на Олимпиаде по футболу сложилась непростая ситуация. У всех четырёх сборных по три очка в копилке. Кто выходит в плей-офф, а кому пора домой, станет известно после 3-го тура. Жёлто-синие сохранили шансы на выход в плей-офф благодаря победе над Марокко со счётом 2:1. Причём победный гол был забит только на 90+8-й минуте. Можно сказать, что украинцам очень сильно повезло. Оставшись ко второму тайму в большинстве, марокканцы завладели практически тотальным превосходством.

Таким образом, сборная Украины спаслась и сохранила шансы на выход в плей-офф. Можно сказать, что чудом. Во встрече 1-го тура она проиграла Ираку со счётом 1:2. Теперь Руслану Ротаню необходимо подготовить своих подопечных к предстоящей игре. У них есть шанс войти в историю.

Если сравнивать Аргентину с большей частью команд на турнире, то можно назвать её состав звёздным. Поэтому пощады никакому сопернику точно не будет. Хотя в скандальном матче 1-го тура бело-голубые проиграли Марокко со счётом 1:2.

Но это только разозлило аргентинцев, и они победили Ирак со счётом 3:1. Альварес стал автором двух результативных пасов. Но над реализацией бело-голубым ещё нужно поработать. Они могли забивать гораздо больше.

Теперь подопечным Маскерано нужна ещё одна победа, чтобы гарантировано выходить в плей-офф. Мотивация будет запредельной. Что может помешать им выиграть у команды, которая не кажется равным соперником? Жёлто-синие с трудом собрали состав на Олимпиаду. Даже клубы местной лиги до последнего не хотели отпускать своих игроков.

Всё или ничего – именно так можно охарактеризовать предстоящую встречу. Обе сборные нуждаются в победе. Да, украинцы будут сопротивляться, они загнаны в угол, но никакого чуда от них ждать не стоит. Всё-таки уровень мастерства, опыта и мощный состав полностью на стороне аргентинцев.