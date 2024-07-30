«Зенит» — «Факел»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Факел».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 1.98.

У «Зенита» значительно лучше комплектация состава. Он может спокойно выиграть на классе. Петербуржцы на старте сезона смотрятся весьма собранно, в то время как «огнеопасные» столкнулись с серьёзными проблемами. У воронежцев очень плохо обстоят дела с результативностью. Скорее всего, подопечные Семака обыграют их всухую.

Новый сезон для «Факела» складывается хуже предыдущего. Сначала он уступил со счётом 1:3 московскому «Динамо», хотя играл большую часть встречи в большинстве. Затем воронежцы проиграли новичку РПЛ «Акрону» (0:2). С одной стороны, ничего страшного. Есть уйма времени, чтобы поправить положение дел в турнирной таблице.

Если же взглянуть под призмой настоящего, выступления подопечных Игоря Черевченко оставили слишком много негативного впечатления, а также опасений. Начать стоит с того, что у воронежцев большие проблемы с дисциплиной. В обеих встречах они схлопотали красные карточки.

Следующий пункт — это крайне невнятная игра команды из Воронежа в нападении. Ей с большим трудом даётся создание опасных моментов. По итогам прошлого сезона «огнеопасные» стали самой нерезультативной командой РПЛ. В текущем ситуация не обещает улучшиться.