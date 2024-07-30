«Рубин» — «Акрон»: коэффициенты и ставки букмекеров на матч Кубка России

30 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» — «Акрон». Начало игры запланировано на 18:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.95. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1950 рублей.

Победа тольяттинцев оценена в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Рубин» — «Акрон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82.

Если забьют футболисты «Рубина», сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении «Акрона» доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.