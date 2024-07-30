«Рубин» — «Акрон»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Акрон».

Ставка: обе забьют за 1.90.

Главный вопрос — много ли времени казанцам потребуется для того, чтобы отойти от 0:4 от «Зенита». В теории — нет. Рахимов свято чтит дисциплину. Кроме того, летом клуб из Казани хорошо усилился. У «Рубина» стала лучше глубина состава, что в Кубке России играет большое значение.

Впрочем, для «Акрона» Кубок России — это не пустое место. В позапрошлом сезоне он добрался до финала Пути регионов, а в минувшем — до 1/8 финала. Потенциал для развития у «Акрона» замечательный. Он заиграл новыми красками после назначения Заура Тедеева на должность главного тренера. В двух турах нового сезона РПЛ его подопечные навязали серьёзную борьбу «Локомотиву» (2:3) и победили «Факел» (2:0).

Важно, что сказал Тедеев после встречи с железнодорожниками, во втором тайме которой тольяттинцы были объективно лучше соперника. Специалист отметил, что продолжит ставить команде остроатакующий футбол, который нравится ему, болельщикам и футболистам «Акрона».

Наилучшим раскладом для ставки видится «обе забьют» с коэффициентом 1.90. Новичок РПЛ показал, что у него есть стержень и резервы для того, чтобы навязывать борьбу лидерам и уверенно обыгрывать команды уровня «Факела». Клуб из Тольятти далеко не так прост, как кажется.

У казанцев оборона выстроена очень крепко. Однако в шести матчах минувшего розыгрыша Кубка России они пропустили девять мячей. Для мощного нападения «Акрона» это хорошие предпосылки. Как минимум один гол оно наверняка сумеет соорудить.

В то же время тольяттинцы ещё не до конца привыкли к пережитым летом переменам и ритму РПЛ. Новобранцев очень много, а как следствие, предостаточно ошибок при выходе из обороны в атаку. Если бы «Локомотив» не подвела реализация, а у «Факела» не было удаления, подопечные Тедеева наверняка пропустили бы больше.