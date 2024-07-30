Букмекеры предсказали точный счёт матча «Локомотив» — «Ростов»

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30 июля на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ) «Локомотив» — «Ростов». Начало игры запланировано на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.10. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2100 рублей. Успех ростовчан оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол в исполнении «Ростова» доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.30). На победу «Локомотива» со счётом 1:0 дают 8.20, точный счёт 2:1 в пользу железнодорожников оценён в 8.60.