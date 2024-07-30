Букмекеры предсказали точный счёт матча «Зенит» — «Факел»

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30 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Факел». Начало игры намечено на 21:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.32, это примерно 76% вероятности. Успех воронежцев оценён в 14.0 (7%). Ставки на ничью принимаются за 5.45 (17%).

Аналитики считают, что матч Кубка России «Зенит» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12.

Если забьют футболисты «Зенита», сыграет коэффициент 1.07. Гол в исполнении игроков «Факела» доступен с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.30.

Самый вероятный исход — 2:0 в пользу «Зенита» (5.60). На победу сине-бело-голубых 1:0 дают 6.30, точный счёт 3:0 в пользу «Зенита» идёт за 7.30.