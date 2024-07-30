«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 2.5 за 2.90.

«Матч «Локомотива» и «Ростова» пройдёт в 1-м туре Кубка России. Жду тут интересного противостояния двух сильных команд. Не думаю, что они сыграют вторыми составами — сезон только стартовал, все ещё относительно свежи. Но, может быть, чуть больше всё-таки верю в успех железнодорожников.

«Локомотив» провёл две результативные игры на старте РПЛ. Сперва против него вышел новичок турнира, который не отсиживался в обороне — «Акрон» давил и высоко играл. Но команда Галактионова на опыте забила больше — 3:2.

Затем была более тяжёлая игра с «Динамо». Конечно, это соперник другого уровня. И они вначале обменивались опасными моментами, интересная была игра. Потом после обмена голами в первом тайме инициатива была на стороне железнодорожников, но они шансами своими воспользоваться не смогли. «Динамо» же во втором тайме перестроилось и ещё дважды забило — 1:3 в итоге.

А вот «Ростов» на старте РПЛ тоже уже успел сыграть против сильного противника — в 1-м туре он играл с ЦСКА. Но там команды осторожничали, был больше футбол без риска. Итог — нулевая ничья.

Во 2-м туре намного больше эмоций было — ростовчанам противостояли «Крылья Советов», которые не давали расслабляться противнику. Но вот с реализацией были проблемы у самарцев, да и сама команда Карпина хорошо в обороне отыграла, а также свои шансы использовала. Итог — 3:1.

Думаю, мы увидим тут интересный матч. Сезон только стартовал, и игроки не успели устать — так что почти основными составами они сыграют, вероятно. Это ещё и групповой раунд Кубка, где можно не так сильно переживать из-за поражения. Но, учитывая то, что «Локомотив» проиграл на выходных, теперь, думаю, он будет стремиться исправиться за ту неудачу», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».